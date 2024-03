ARS per Erasmus+ | il progetto sulla Virtual Production di NABA si è concluso

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ildi ricerca“ARS Augmented Reality multi-userspaces / Theand the Future of Learning”, avviato nel marzo 2022 e sviluppato in collaborazione con il SAE Institute Belgrade, è giunto alla fase conclusiva. Nato nell’ambito del percorso Partnerships in vocational education and training, promosso e sostenuto dal programma, trae origine dalla necessità, più che mai intensificata dagli accadimenti degli ultimi anni, di sviluppare nuove ed efficaci forme di collaborazione da remoto sia in ambito professionale sia in ambito formativo. Indaga e sperimenta, infatti, le potenzialità dellatramite l’ibridazione di elementi fisici e digitali, al servizio di percorsi di apprendimento a distanza ...