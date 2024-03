Arriva la stangata di Pasqua sui viaggi | Estate anche peggio | i dati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) La famiglia media italiana ha speso in questi ultimi 2 anni 4mila euro in più a causa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021 e il 2023. Ilora sembra essere passato: nel 2024 l'inflazione dovrebbe rallentare e registrare una crescita media inferiore al 2%. «Ma non è così nel settore dei» fanno sapere con una nota gli analisti di Vamonos-Vacanze.it. Per, infatti, aumentano ancora i prezzi degli alberghi e degli aerei in tutta Europa, con un incremento medio che quest'anno il tour operator stima in un +11%, con punte del 18% - ad esempio - in Ungheria. In Italia? «Il 14%» rispondono gli specialisti della piattaforma. Questail valore medio di una giornata al mare raggiungerà i 140 euro. A snocciolare iè appunto il tour operator italiano specializzato in vacanze ...