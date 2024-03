Arriva la «stangata» di Pasqua | ma gli italiani non rinunciano a spese e vacanze

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladiè pronta. Quest’anno glispenderanno un miliardo in più per cibo, hotel, viaggi, musei e ristoranti. Per festeggiare la spesa sarà di 2,2 miliardi, con rincari dal 4% al 13% e picchi cheno anche a oltre il 46%. Tradotto, significa che ogni famiglia in media spenderà almeno 36 euro in più dell’anno scorso, per festeggiare a tavola (dati Assoutenti). Costa tutto di più. Partiamo dalla spesa. In generale per la tavola die Pasquetta pur con l’inflazione assestata allo 0,8% si spenderà il 4% in più rispetto al 2023. I salumi segnano +3,8%, l’olio di oliva +46,2%, la frutta fresca +11,1%. Per non parlare del dolce irrinunciabile: l’uomo di. Qui, complice la crisi del cacao (lo abbiamo raccontato qui ...