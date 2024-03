Arrestato il presunto omicida di Denny Magina | morto cadendo dal quarto piano | incastrato da un anello

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le tracce di uncompatibili con la ferita cheaveva su un labbro e il dna delsugli abiti della vittima. Elementi chiave che hanno consentito ai carabinieri e alla procura di procedere con l’arresto di un 33enne tunisino, con numerosi precedenti a carico,responsabile della morte del 29enne livornese deceduto il 22 agosto del 2022 a seguito di una caduta daldi una palazzina in via Giordano Bruno a Livorno, utilizzato ai fini di spaccio. Secondo quanto è stato ricostruito dai militari della compagnia di Livorno, il 30enne sarebbe stato colpito con un pugno al volto dall’indagato nel corso di un acceso litigio e, trovandosi vicino a una finestra aperta, sarebbe caduto all’indietro ...

