Arrestato con la droga nei boschi di Appiano Gentile Era ai domiciliari a Milano

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 - I carabinieri della stazione di, durante un servizio di contrasto allo spaccio dinei, nei pressi di via della Resistenza ad, svolto con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, hannoun marocchino di 33 anni, che sarebbe dovuto essere agli arresti. È stato sorpreso con 35 grammi di cocaina, quasi 200 di hascisc, 58 di eroina, circa 1.500 euro in contanti di vario taglio e 250 franchi svizzeri. Aveva inoltre un cellulare, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.su disposizione del magistrato ...

Putin, lo scenario di Savino: "Per ora non cambierà i vertici altrimenti darebbe forza agli elettori" - con pene dai 12 ai 25 anni. Il che è inquietante: in Russia le urne sono trasparenti e ci sono state persone arrestate per aver scritto ‘Putin assassino’ o frasi contro la guerra su schede magari ...adnkronos

Roma, si finge infermiera e ruba soldi e gioielli ai pazienti dell'ospedale: arrestata 41enne romana - Vestita da operatore paramedico, con camice e cuffia, si è intrufolata all'interno dell'Ospedale Santo Spirito, nel centro di Roma, per rubare beni e gioielli ai pazienti. A bloccare ...ilmessaggero

Ubriachi alla guida o contrari all'alcoltest: quattro patenti di guida ritirate - con la denuncia di due uomini ubriachi venuti alle mani e con l’arresto di uno straniero poiché munito di documento valido per l’espetrio contraffatto, ma anche il resto della provincia. Nella nottata ...trevisotoday