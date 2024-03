Arrestati 10 agenti della polizia penitenziaria di Foggia | l’inchiesta sul pestaggio di due detenuti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono 10 glidiperché accusati a vario titolo di aver partecipato aldi duenel carcereno l’11 maggio 2023. Per i poliziotti il gip ha disposto gli arresti domiciliari con le accuse di tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro, omissione di atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Le indagini hanno accertato la predisposizione e la sottoscrizione di atti falsi che avrebbero dovuto nascondere le violenze e impedire che venissero emesse le diagnosi di lesioni riportate dai ...

