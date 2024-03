Argentina | Messi infortunato | salta la tourneè negli Usa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lionelnon parteciperà alle breveUsa dell’per un lieve infortunio. Lo ha comunicato la MLS, la Lega del campionato nel quale milita il campione ex Barcellona. In attesa delle convocazioni del ct Scaloni, la MLS ha infatti pubblicato la lista dei giocatori del proprio campionato che saranno impegnati con le rispettive nazionali, e l’attaccante dell’Inter Miami non compare tra questi. La causa dell’assenza disembrerebbe essere una lieve lesione muscolare alla gamba destra, che quindi non permetterà la sua presenza in vista delle amichevoli dell’, attesa da due partite: venerdì 22 marzo a Philadelfia contro El Salvador e martedì 26 marzo a Los Angeles contro la Costa Rica. SportFace.