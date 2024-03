Argentina | Altamirano vittima di un attacco epilettico | sospesa Estudiantes-Boca Juniors

(Di lunedì 18 marzo 2024) Attimi di grande spavento a La Plata durante la partita traJúniors, valida per la Coppa d’. Al minuto 26, la gara è stata infattidopo che Javierha avuto unconvulsivo. Il centrocampista cileno è infatti crollato a terra con spasmi facciali ed è stato immediatamente soccorso, per poi essere trasportato d’urgenza in ospedale. Fortunatamente gli esami hanno escluso “immagini patologiche evidenti” e le condizioni del 24enne sembrano stabili. Dopo circa 10 minuti di stop, tuttavia, la partita è stata definitivamente interrotta visto che i giocatori erano visibilmente scossi, alcuni addirittura in lacrime. Anche i due allenatori hanno subito concordato che non ci fossero le condizioni per andare avanti nonostante ...

