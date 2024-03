Argentina | 4 calciatori del Velez arrestati per violenza sessuale su una giovane giornalista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quattroargentini delSarsfield sono statiper aver abusato sessualmente di unain una stanza d’albergo a Tucuman. Accusati circa dieci giorni fa, sono comparsi oggi dinnanzi al giudice che ha disposto lo stato di fermo per i giocatori Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentin Bobadilla, come riferisce l’agenzia NA, su richiesta del pm Eugenia María Posse. Nel processo che verrà intentato nei loro confronti l’accusa è di “abusocon accesso carnale aggravato da parte di due o più persone”. Dei quattro accusati, i maggiormente compromessi sono tre, visto che il portiere Sosa è accusato principalmente di aver invitato la donna vittima dinell’hotel in cui gli altri tre hanno poi provocato ...

Argentina: arrestati per violenza sessuale 4 calciatori del Velez - I quattro calciatori argentini del Velez Sarsfield, accusati una decina di giorni fa di aver abusato sessualmente di una giovane giornalista in una stanza ...sportmediaset.mediaset

Milei attacca Riquelme: "Fa godere i tifosi del River". La risposta è scioccante - Il presidente dell'Argentina e quello del Boca Juniors non sono mai andati d'accordo. Tra Javier Milei e Juan Roman Riquelme non corre buon sangue, più per interessi del numero uno argentino che per a ...corrieredellosport

Argentina: quattro calciatori arrestati per violenza sessuale - I quattro calciatori argentini del Vélez Sarsfield, accusati una decina di giorni fa di aver abusato sessualmente di una giovane giornalista in una stanza d’albergo di Tucumán, sono stati arrestati og ...gazzettadiparma