Ardea partecipa alla Giornata internazionale per la lotta all’endometriosi

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – “Il mese di marzo rappresenta il passaggio dstagione invernale a quella primaverile. Tutto rinasce a nuova vita, si rinnova, le piante germogliano ai primi tepori delle giornate che iniziano sempre più ad allungarsi; gli animali in letargo escono dai loro rifugi; la luce si propaga con più intensità e tutto prende un colore diverso e più vivo, rispetto al grigiore della stagione invernale”. E’ quanto dichiara in un comunicato stampa il “Gruppo Sociale Difesa Valori e Diritti 4.0”. “Ed è forse per tutto quanto appena descritto che è stato scelto il mese di marzo, quale periodo in cui indire le giornate internazionali della consapevolezza sull’endometriosi – spiega l’associazione -. Il passaggio dstagione invernale a quella primaverile, dove tutto si illumina delle prime calde luci dei raggi solari che ...