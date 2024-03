Archivio di Stato | ripresi i lavori all’emiciclo vanvitelliano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Caserta. Dopo anni di sospensione, grazie all’impulso del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e della Direzione generale Archivi, lunedì 11 marzo sono finalmentedell’emiciclo, già Caserma Pollio, individuato come nuova sede dell’didi Caserta insieme agli spazi già assegnati in Reggia: ciò conferma l’intenzione di considerare il trasferimento dei depositi archivistici da via dei Bersaglieri a Pastorano come temporaneo, in attesa del completamento deinegli spazi destinati di fronte alla Reggia. I locali riservati alle stalle e all’acquartieramento delle truppe borboniche saranno rifunzionalizzati per accogliere depositi archivistici e uffici, candidandosi a diventare un luogo di aggregazione per l’intera cittadinanza. I ...