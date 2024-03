Archiginnasio d’oro a Prodi | il sindaco rinvia il voto dopo la spaccatura in consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bologna, 18 marzo 2024 – IlMatteo Lepore ha annunciato la richiesta di "uno spostamento di una settimana della discussione inper l’assegnazione dell’a Romano". Perché "penso sia giusto che le parti abbiano ulteriore tempo per riflettere", afferma il. Ma, annuncia che "non faremo mancare il nostro supporto alla candidatura di uno dei padri della Repubblica e un punto di riferimento per i cittadini bolognesi, anche per chi non lo ha mai votato". Inoltre, l'appello, in vista del, al centrodestra. "Riconosca il valore della sulla sua figura, identificando il valore della persona, che viene prima della propria parte politica. Come noi abbiamo fatto con Guazzaloca".è un uomo, secondo il ...