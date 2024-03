Apple tratta con Google per portare l’intelligenza artificiale sull’IPhone

(Di lunedì 18 marzo 2024)starebbero negoziando un accordo per integrare il motore di intelligenzaGemini nell’iPhone. A darne notizia è Bloomberg secondo cui l’accordo «scuoterebbe in profondità il settore dell’IA». Le due società sono intiva per consentire all’azienda di Cupertino di avere in licenza Gemini, ovvero il set di modelli di intelligenzagenerativa di, per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo nel 2024 sul software iPhone.ha di recente discusso anche con OpenAI, sostenuta da Microsoft, prendendo in considerazione l’utilizzo del suo modello, ha aggiunto Bloomberg. Le nuove funzionalità, basate sui modelli di intelligenzainterni, dovrebbero rientrare nel prossimo iPhone iOS 18. E ...

Apple è in tratta tive per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nell'iPhone, gettando le basi per un accordo che scuoterebbe in profondità il settore dell'intelligenza ... (quotidiano)

L'evoluzione tecnologica degli smartphone è in continua accelerazione, e al centro di questa rivoluzione troviamo l' Intelligenza artificiale (IA). Apple , il gigante di Cupertino, non è nuova a ... (quotidiano)

Apple si prepara a rivoluzionare l’audio e l’intelligenza artificiale: AirPods 4 e partnership con Google Gemini - Si tratta di una mossa strategica di Apple per soddisfare le esigenze dei consumatori e mantenere il passo con i rapidi avanzamenti tecnologici nel settore degli auricolari wireless. Le due varianti, ...news.fidelityhouse.eu

Apple sotto accusa: AirTag arma perfetta per gli stalker - Apple è stata citata in giudizio per gli AirTag, ritenuti strumenti formidabili per gli stalker che vogliono seguire le proprie vittime.punto-informatico

Smartphone Apple tratta con Google per le capacità IA sull'iPhone - Apple è in trattative per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nell'iPhone, gettando le basi per un accordo che scuoterebbe in profondità il settore dell'intelligenza artif ...bluewin.ch