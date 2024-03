Apple tratta con Google per le capacità IA sull' iPhone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)è intive per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini dinell', gettando le basi per un accordo che scuoterebbe in profondità il settore dell'intelligenza artificiale. Lo riporta Bloomberg, secondo cui le due società stanno negoziando per consentire addi avere in licenza Gemini, il set di modelli di intelligenza artificiale generativa di, per alimentare alcune nuove funzionalità in arrivo nel 2024 sul softwareha di recente discusso anche con OpenAI, sostenuta da Microsoft, prendendo in considerazione l'utilizzo del suo modello, ha aggiunto Bloomberg.