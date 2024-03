Apple si arrende per l’AI su iPhone e va verso l’accordo con Google | licenza per Gemini

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 18 marzo 2024)sarebbe in trattativa con Alphabet per implementare, il motore di intelligenza artificiale di, su. Un accordo di questo tipo segnerebbe un cambiamento radicale nel mondo dele in generale della tecnologia, con una collaborazione prima impensabile nel campo della telefonia mobile.sono stati per anni acerrimi rivali: i loro sistemi operativi mobili, Android e iOS, si sono spartiti il mercato mondiale con una concorrenza spietata. Entrambe le aziende però hanno accumulato ritardi nel settore dell’intelligenza artificiale e sarebbero preoccupate dalla collaborazione tra Microsoft e OpenAI.trapersu ...