Antoniozzi FdI | “Se Acerbi ha rivolto offese razziste a Juan Jesus venga squalificato e salti la Nazionale”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Metti che la Lega calcio organizza per la ventottesima giornata di calcio una giornata contro il razzismo negli stadi e Simone Inzaghi, prossimo campione d’Italia, legge il pistolotto scritto ad arte dopo Inter Napoli. Peccato che il buon Simone, trenta secondi dopo, dica di non sapere nulla della frase che il suo difensore,, avrebbe profferito al collega,”negro”. Il calcio italiano fa l’ennesima figuraccia mentre tenta disperatamente di aggrapparsi alla retorica del buonismo. Sarà la nemesi a fare in modo che propriosegni il gol del pareggio ma ciò che è successo non si cancella. Il difensore brasiliano del Napoli aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro La Penna dopo l’accaduto e ora saranno le immagini a stabilire la verità che sembra, però, ...