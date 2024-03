Antonella Clerici | Francesca Cipriani e Matteo Salvini a Belve – Gli ospiti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024)Fagnani (da RaiPlay) Martedì 2 aprile (ri)scocca l’ora di. Nuovi personaggi sono pronti a confessarsi al cospetto diFagnani. Molti nomi sono già trapelati, ecco quali. A cominciare da Fedez, fresco di separazione e reduce dallo stop all’ospitata dello scorso autunno. Oggi Dagospia ha annunciato le presenze di Marcella Bella e di. Quest’ultima, non molto tempo fa a Tv Talk, aveva detto di non sentirsi abbastanza belva e di non avere abbastanza scheletri nell’armadio per farsi intervistare. Ora il dietrofront. Nella nuova edizione, il pubblico ’scoprirà che belva si sentono’, Loredana Bertè e Carla Bruni, come anticipato da Tv Blog. Dal mondo della recitazione, fa sapere Biccy, dovrebbero arrivare Alessandro ...