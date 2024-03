Anticipazioni Uomini e Donne del 18 03 24 | colpo di scena nel trono di Daniele Paudice | scendono i petali su una nuova coppia del Trono over

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Oggi, lunedì 18 Marzo 2024, presso gli studi Mediaset di Roma si è registrata unapuntata di. Così come le scorse, anche oggi, grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni, siamo in grado di darvi qualche piccola anticipazione di ciò che è accaduto:Classico: notizia clamorosa quella che ha visto, il nuovo tronista, interessato a richiamare Beatriz D’Orsi (ex corteggiatrice non scelta di Brando Ephrikian) affinché lei lo corteggiasse. Lei però ha risposto di no ed è dunque andata via. Il tronista ha portato in esterna Gaia, una delle sue corteggiatrici, tra di loro è la terza esterna e prosegue abbastanza bene la conoscenza. Ida Platano ha portato in esterna sia Pierpaolo sia Mario Cusitore. ...