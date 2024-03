Anticipazioni Don Matteo 14 | l’addio di Maria Chiara Giannetta | passaggio di consegne struggente col nuovo capitano – Video

(Di lunedì 18 marzo 2024) Don14 sta per tornare.lascerà il testimone ad un altro. Ildi. Una delle fiction più amate dal pubblico sta per tornare. Dopo la fine di Doc- nelle tue mani, il giovedì sera di Rai Uno sarà all’insegna di Don. Giunta alla quattordicesima stagione, la serie è una delle più longeve della televisione italiana. Partita nel 2000, con Terence Hill protagonista, oggi continua ad emozionare il pubblico con Raul Bova nei panni di Don Massimo. Don14:lascia la serie- (foto: Ansa)- (Cityrumors.it)Il debutto dovrebbe essere fissato per il 4 aprile. Dieci prime serate che vedranno il ...

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 marzo 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Guido continuerà ad avercela con Mariella mentre ... (comingsoon)

Oggi, lunedì 18 Marzo 2024, presso gli studi Mediaset di Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Così come le scorse Anticipazioni , anche oggi, grazie al nostro collega Lorenzo ... (isaechia)

Boss in incognito 2024: le Anticipazioni della terza e ultima puntata del docu-reality di Rai 2 - Anticipazioni, azienda, datore di lavoro, location Sarà Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub, l’ultima protagonista della stagione di Boss in ...tpi

Chi è Chiara Iachini di Boss in Incognito 2024 - Chiara Iachini direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub, sarà a Boss in Incognito il 18 marzo: conosciamola meglio ...superguidatv

La Promessa Anticipazioni Puntata 19 marzo 2024: Jana sta soffrendo! - Nell’episodio de La Promessa di martedì 19 marzo 2024, Simona si sta rendendo sempre più conto dell’interesse che Candela nutre nei confronti di Don Carlos. Intanto, Jimena continua ad apparire incons ...msn