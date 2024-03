Anticipazioni del Grande Fratello | eliminazioni a sorpresa e terzo finalista

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 18 marzo 2024) Manca una settimana esatta alla finale del GF, ma in attesa di scoprire come si chiuderà questa edizione, vediamo cosa succederà stasera. Dalledelpubblicate da Tv Blog arrivano delle buone notizie, finalmente ci sarà una doppia eliminazione, la casa infatti è ancora fin troppo affollata, a sette giorni dalla fine ci sono in gioco ben 13 gieffini. Quindi oltre alla sfida tra Simona Tagli, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Anita Olivieri (qui per vedere come stanno andando i sondaggi) ci sarà anche un televoto flash. Non solo due eliminati, ci sarà anche l’elezione del, che raggiungerà Beatrice Luzzi e Rosy Chin nella safe zone. 8 giorni alla finale! Domani sera al #una doppia eliminazione e l’elezione del ...