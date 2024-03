Ant-Man 3 | Katy O' Brian | Le riprese? Un caos! Ci davano nuove pagine del copione ogni giorno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'attrice ha svelato i giorni non proprio tranquilli sul set del sequel Marvel, rivelatosi un flop di critica e di pubblicoO'ha recentemente definito i suoi giorni durante ledi Ant-Man and the Wasp: Quantumania un po' caotici, confermando i problemi avuti dalla produzione del film Marvel, rivelatosi un flop di critica e pubblico. Parlando con Entertainment Weekly, O'- che ha interpretato Jentorra, una combattente per la libertà nel Regno Quantico - ha discusso del periodo trascorso sul set. Secondo O', le fasi di ripresa sono state "assolutamente caotiche", con il set che ricevevanote e aggiornamenti. "Sì, è stato assolutamente caotico", ha dichiarato O'. "Credo che fino all'ultimo ...