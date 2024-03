Angioedema | non allergia | cos’è | come si riconosce e si affronta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 18 marzo 2024) In Italia ci sono circa 1000 persone con la diagnosi diereditario. E probabilmente, a detta degli esperti, circa 2-300 non hanno ancora vista riconosciuta la patologia. Si tratta di una malattia rara, che però va riconosciuta. E proprio per questo c’è ancora molto da fare. Perché spesso all’inizio si ha la sensazione che si tratti di un’, quando invece la genesi dei sintomi è di tutt’altra natura e non si basa su una reazione all’istamina, bensì ad altre sostanze che fanno parte della cosiddetta reazione del complemento. Perché non èUn improvviso gonfiore al viso, alle labbra, alle mani, ma anche ai piedi e genitali: si pensa subito a un’e di solito lo è. In un episodio di questo tipo incorre il 5% dei bambini, in genere dovuto a una reazione allergica a qualche alimento o ...