Angelo Moratti punta sull' IA | nuovo azionista della startup milanese IGenius

Angelo Moratti scommette sull'IA: è il nuovo azionista della startup IGenius - L’imprenditore milanese con la sua holding di investimenti Angel Capital Management (Acm) è diventato azionista con il 2,1% circa della startup milanese iGenius ...affaritaliani

Docenti, giornalisti e vecchie glorie. Parte la corsa al seggio di Bruxelles - Le elezioni europee si avvicinano e il toto-nomi impazza. Fdi sta tirando dritto. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che deciderà se scendere in campo in prima persona o no. Di sicuro i sondaggi ...ilgiornale

Europee, da Follini a Cota e Lucano. Effetto amarcord nelle liste per Bruxelles - Sfilza di candidati con esperienze in altre legislature. In certi casi con cambi di partito e di alleati. Sia nel centrosinistra sia nel centrodestra ...corriere