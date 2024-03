Andreas Muller e la fidanzata Veronica Peparini annunciano la nascita delle gemelle Penelope e Geneva

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un fascio di gioia, il ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici, e la, coreografa e insegnante di danza del talent show Mediaset, sono felicissimi di annunciare laloroe Ginevra. La coppia ha condiviso le foto commoventi dei neonati su Instagram, esprimendo la loro immensa felicità. Rivelazioni emotive In un toccante post sui social media,ha espresso la sua travolgente emozione, affermando di essere senza parole e in lacrime all’arrivo dei loro gemelli. Descrive il momento come una ri, a significare il profondo impatto di diventare genitore. Congratulazioni a ...