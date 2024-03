Ancora piogge sparse ma temperature in aumento fino a venerdì

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 18 marzo 2024) AGI - Veloce e blanda perturbazione sul Mediterraneo centrale che porterà nelle prossime ore condizioni meteo instabili in Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, avremo molte nuvole in transito e qualche pioggia sparsa soprattutto al Nord-Est e sui settori adriatici. Nel corso dei prossimi giorni avremo un deciso miglioramento grazie a una maggiore espansione dell'alta pressione verso la nostra Penisola. Condizioni meteo più stabili almenoe conindi qualche grado al di sopra delle medie. Con l'arrivo del weekend, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano una ripresa degli scambi meridionali con la possibilità di un affondo perturbato anche sul Mediterraneo. Aumentano le probabilità per un ritorno del maltempo in terza decade del mese. Ecco ...