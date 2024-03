Ancona | tratti in salvo 30 cani importati illegalmente | 21 erano cuccioli

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 -in30. Nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui mezzi che sbarcano dalle navi di linea in arrivo nel porto dorico, le Fiamme Gialle di, in collaborazione con i funzionari dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno scoperto all’interno di una auto proveniente dalla Turchia e sbarcata da una motonave in arrivo dalla Grecia, 30trasportati in condizioni assolutamente precarie, in violazione a quanto previsto dalle normative in materia di protezione degli animali da compagnia e, di conseguenza, introdottiin Italia. I due cittadini a bordo della vettura, risultati essere uno di nazionalità turca e l’altra di nazionalità tedesca, sono ...

