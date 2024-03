Anche il ministro Lollobrigida condanna Putin dopo la rielezione | “Autocrate che limita le libertà”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladiè "un problema" e il presidente russo è un "autocrate". Ildell'Agricoltura Francescoha preso le distanze dalla linea di Matteo Salvini sulle elezioni russe, e si è concentrato sulla necessità di creare un "sistema di approvvigionamento" per la sicurezza alimentare in Ue in caso di conflitti.