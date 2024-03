Anche Arpaise ha dato l’ultimo saluto a Don Vincenzo Capozzi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 5 minutiUn parroco per la sua comunità non è solo la guida spirituale, il pastore che guida la sua Chiesa, ma èun amico, un fratello, colui con cui per il suo ministero sacerdotale, per la sua mitezza e bontà diventa parte della propria famiglia, fratello di tutta la cittadinanza, come lo è stato proprio Mons.ed è per questo che la comunità intera diè in lutto ed addolorata ne piange la sua scomparsa. Doné stato parroco didal 1974 per circa dieci anni presente nella nostra comunità, direttore della Caritas Diocesana di Benevento, Vicario della Zona Pastorale Sabatina e Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Confraternite, ha servitole comunità di San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, ...