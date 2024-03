Altro che campo largo | a sinistra si litiga Gasmann | “Ma che fate? Meloni è coerente… ”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mentre l’opposizione tratta e discute sul da farsi, c’è un elettore difamoso che li richiama all’ordine: “Non è bello vedere che si discute sempre e comunque”sì,no. Troppo galli a parlare, alla fine si rischia un polverone e un bel macello. E’ quello che sta succedendo ada un po’ di tempo. Quanto accaduto di positivo in Sardegna aveva fatto ben sperare, ma in realtà sembra essere solo un caso. E a parlarne è, curiosamente, un attore da sempre appassionato di politica che spesso e volentieri dibatte su Twitter insieme ad altre persone su quello che va bene e su quello che non va bene. E quanto successo in Basilicata l’ha veramente demoralizzato, tanto che su twitter ha scritto in modo perentorio: “L’opposizione, certo che veramente te ...

Salernitana, addio a Liverani. Non c'è solo Inzaghi in corsa - Inzaghi avrebbe chiesto da subito l'addio di Sabatini, con il quale non c'è nessun feeling, ma il presidente, che ha in mano un Altro ex granata, Taibi, non vuole separarsi subito dall'ex ds della ...torinogranata

Guerriglia a Ballarò, lancio di bottiglie contro la polizia per difendere la vampa di San Giuseppe - Si moltiplicano le segnalazioni di roghi a Palermo. Fitto lancio di oggetti contro la polizia a Ballarò, con le forze dell'ordine costrette a schierarsi in assetto anti-sommossa.blogsicilia

Ducati, ufficiale Fermin Aldeguer dal 2025: "Realizzo un sogno" - Ringrazio anche la mia famiglia, il mio manager Héctor Faubel e tutti coloro che in un modo o nell’Altro mi aiutato ad arrivare fin qui. Ora che so cosa mi riserva il futuro, è il momento di ...sport.sky