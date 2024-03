Alto Calore | Gubitosa e Buonopane | “Profilo tecnico per la guida della società”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncontro questa mattina tra il deputato e vicepresidente nazionale del Movimento Cinque Stelle, Michele, e il presidenteProvincia di Avellino, Rizieri, per un confronto sul futuro di. L’onorevoleha condiviso la posizione del presidenteper unatecnicache si occupagestionerisorsa idrica. “Il nuovo amministratore deve essere un, non legato alla politica, che possa traghettareverso approdi più tranquilli. Si scelga, dunque, ilpiù adeguato per tale importante incarico. ...

