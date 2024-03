Allegri-Teotino | ecco perché è successo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024) La ricostruzione di quanto accaduto tra Massimilianonel post partita di Juve-Genoa. I dettagli Sul Corriere della Sera, l’editorialista Daniele Dallera spiega i motivi che hanno portato ieri all’imbarazzante duello in tv di Massimilianocon Gianfranco, presente negli studi di Sky: «Per forza Maxè nervoso e poi in tv non si contiene invadendo terreni non suoi. É sufficiente che pensi a come gioca la Juve, alla prestazione di Locatelli, un nome a caso, ma se ne possono fare altri, come Chiesa e Vlahovic, e la sua vita si intossica. Se l’analisi del tecnico della Juve si fa più profonda e si allunga fino alla società che lo tiene sulla corda di un futuro ancora incerto, il tono dell’umore non solo si deprime ancora di più, ma può sfociare addirittura in ...