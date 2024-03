Allegri | Obiettivo Champions in difficoltà | dobbiamo fare meglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nel dopo partitaammette: "Tutto è possibile ma c’è il problema chei risultati. Il termometro della squadra ce l’ho io durante la settimana,raggiungere l’. Siamo in" ha detto il tecnico della Juventus dopo il pareggio interno con il Genoa. "C’è stato un po’ di nervosismo per l’importanza della partita con l’obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre abbiamo fatto un buon secondo tempo". E sull’espulsione di Vlahovic: "Non ho parlato con il giocatore, ha sbagliato e la società gli farà una multa".