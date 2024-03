Allegri Juve | numeri da esonero | Max fino a quando?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024)e lanon sanno più vincere, contro il Genoa è arrivato un pareggio senza emozioni e nel post Max si è infuriato a Skye lanon sanno più vincere, contro il Genoa è arrivato un pareggio senza emozioni e nel post Max si è infuriato a Sky. Un segnale, forse, di come il momento e il periodo non siano proprio dei migliori. Le pressioni del gioco e degli obiettivi riemergono dopo una prima parte di stagione ottime e in lotta per lo scudetto. I bianconeri da fine gennaio si sono sciolti come neve al sole e nelle ultime otto partite hanno conquistato appena 7 punti.che in passato sono costati l’ad altri allenatori. Da qui la società si interroga sul futuro, Max ha un anno di contratto ed è difficile possa rinunciare a parte dello stipendio per lasciare ...