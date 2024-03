Allegri è in media retrocessione da due mesi e fa il risentito Sarri si è dimesso per molto meno

(Di lunedì 18 marzo 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 A San Siro bisogna celebrare il malinconico rito della consegna dello scudetto. Ma il Napoli non ne ha voglia. E sfodera una bella prestazione. Giocandosela alla pari con la più forte. Vabbè, vincerà lo scudetto. Ma non stasera. I nerazzurri devono probabilmente ancora digerire l’esclusione dalla Champions. O forse sono consapevoli di avere un vantaggio incolmabile. O forse sono semplicemente ormai cotti. Insomma non è che incidono più di tanto. Ma giocano un pressing alto e asfissiante che comunque costringe gli azzurri a comprimersi. E a evitare la costruzione, lasciando gli attaccanti- privi di Osi – disperatamente soli. Poi il solito errore fatale. I quinti nerazzurri, si sa, sono micidiali. Ancor più nella corsia di sinistra. Dove a contrastare trovano Zambo e il Capitano a riposo. Il solito errore. Sette ...

Juventus, Galeone: 'Ad Allegri direi che è arrivata l'ora di cercare affermazione altrove' - Nelle scorse ore l'ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Massimiliano Allegri, consigliando al tecnico ... in quanto nelle ultime 8 gare la media punti ...it.blastingnews

Pagina 0 | Allegri da retrocessione, la panchina traballa come un Cioffi o un Di Francesco - Juve in una spirale di risultati negativa con pochi paragoni anche nel passato peggiore: sette punti in otto partite, ansia per il posto Champions fondamentale per il futuro della società ...tuttosport

