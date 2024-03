(Di lunedì 18 marzo 2024) Le scorie di champions si sono trascinate a San Siro, l'Inter non ritrova la vittoria, il Napoli porta via un punto di speranza, quasi in silenzio il Milan consolida con autorità il secondo posto, altrove si recita la farsa

Firenze, 19 febbraio 2024 – Dopo il pareggio di sabato della Juventus fermata al Bentegodi dal Verona, per Max Allegri è arrivata una doppietta vincente . Ma non su un campo di calcio, ma sulle piste ... (lanazione)

Allegri e il suo mesto fine corsa sbiellato - Non è necessario far volare i droni per capire come stia la Juventus, basta osservare le modestissime prove della squadra e lo stato nervoso del suo allenatore che ... è cimelio per nostalgici, ...ilgiornale

Bergomi sicuro: «Allegri Ad un certo punto ci ha creduto di arrivare avanti all’Inter» - Bergomi a Sky Sport: «Proprio in quel momento lo spartiacque della partita contro l’Empoli». L’analisi sui bianconeri Bergomi a Sky Sport ha fatto un’analisi sul tecnico della Juve Massimiliano Allegr ...juventusnews24

Rescissione e buonuscita: telenovela Allegri, scacco matto Juventus - Legato alla Juventus da un contratto fino al 2025, Max Allegri è tornato prepotentemente al centro di molte voci di mercato. Il suo addio ai bianconeri ha preso quota Si sarebbe dovuta configurare ...calciomercato