Alla scoperta dell’ultima sezione sturziana italiana Intervista con il suo segretario Giancarlo Chiapello

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quella dei “Popolari” moncalieresi è una storia locale ma intrisa di grandezza e universalità, grazie al fatto di essere ben incastonata in quel tessuto che connette il naturale con il soprannaturale, ovvero la Chiesa. D’altronde, la storia di Moncalieri stessa – la città dei “due proclami” (1849) di re Vittorio Emanuele II, allorché fu necessario allentare la tensione politica, in seguitosconfitta di Carlo Alberto nella prima guerra d’indipendenza e la conseguente firma, a Milano, del trattato di pace con l’Austria – è ricca di importanti opere cattoliche e di Beati e Servi di Dio, a iniziare dal suo patrono, Bernardo II di Baden (forse l’unica città in Italia ad avere come patrono un nobile tedesco), la beata Maria degli Angeli, Giovanna Francesca della Visitazione, la Venerabile Suor Maria Consolata Betrone e la Serva di Dio eprincipessa Maria Clotilde. Opere ...

Il refettorio della scuola primaria G. Rodari di Ponte Buggianese (Pt) ha aperto le porte a genitori e famiglie per far conoscere il servizio di ristorazione e in particolare le materie prime e i ... (newsagent)

Telmo Pievani e Gianni Maroccolo: "Nomadic-Canto per la Biodiversità" - questo spettacolo rappresenta un'esperienza inedita e immersiva che lascia spazio Alla riflessione e Alla scoperta, un ponte tra arte e scienza che conferma come queste due sfere possano unirsi per ...spettacoli.tiscali

L’Ente Idrico Campano celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua Alla Reggia di Caserta - Affrontare le sfide legate Alla gestione responsabile dell’acqua, promuovendo azioni concrete per la sostenibilità della risorsa idrica. La Reggia di Caserta ospita il convegno dell’Ente Idrico ...reportweb.tv

Il teatro musicale come forma di spettacolo assoluto: una conferenza di Roberto Mario Danese per Echi Rossiniani - Dalle maschere del teatro greco Alla Poetica di Aristototele, alle “maschere in scena” tra le rovine di Pompei, passando per il teatro umanistico- rinascimentale, le “relazioni pericolose” tra teatro ...viverepesaro