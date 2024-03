Alla Russia piace Genova | spiegato da una spy story di trent’anni fa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) È a, con il 48 per cento delle preferenze, che Vladimir Putin ha preso la percentuale più alta di voti nei consolati russi in Italia che hanno i seggi per le presidenziali. In tutto, in Italia, oltre 4.500 russi hanno partecipato (accompagnati da alcuni manifestanti in protesta) alle votazioni nei seggi allestiti a Roma, Milano,e Palermo. Il leader ha riscosso un tasso di gradimento ben più alto che in altre parti d’Europa. Per esempio, in Spagna, non ha superato il 10 per cento a Madrid e il 5 per cento a Barcellona. Ed è sempre ache oggi si tiene un convegno sulla “pace”, che suona più come resa del’Ucraina che come ritiro dell’invasore russo, organizzato al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune, dall’ex senatore pentastellato Mattia Crucioli, già attivista nell’opposizione al Green Pass e ...