Alimentazione e salute | task force per informare e fare prevenzione

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’uomo è ciò che mangia. Mangiando, si nutre, prova piacere e vive momenti di grosso valore sociale e relazionale. Ci si riunisce intorno al tavolo per festeggiare, parlare di lavoro, costruire rapporti personali. Mangiare, insomma, è stare bene. Eppure, mangiamo male. Molte delle patologie comuni nel mondo occidentale trovano tra i loro fattori di rischio la scorretta. Anche diversi tumori! Dov’è il problema? A questo tema è dedicato il secondo appuntamento del progetto “Insieme si può. Insieme funziona – 2024” che vede un grosso coinvolgimento da parte di diverse scuole. Si comincia il 22 marzo, alle 18, con un incontro/convegno aperto a tutti, alla Biblioteca “Lanfranco da Albegno” di Treviolo, in presenza e in diretta streaming. Partecipano ai lavori Giulia Bosatelli, Studente del Liceo delle Scienze Umane Federici di Trescore Balneario, Lucia De ...