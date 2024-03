Alessio sbotta contro Federico e rompe il suo spazzolino | la regia costretta a censurare VIDEO

Questa notta nella casa del Grande Fratello sembra che Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si siano baciati sotto le coperte ( anche se non c’è ufficialità). . In un video già virale sulla piattaforma ... (webmagazine24)

Primi scontri tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Oggi tra i due è salita la Tensione perché la gieffina ha accusa to il “fidanzato” di essere irascibile, di cambiare troppo repentinamente il suoi ... (biccy)

Juve, che fine hai fatto 7 punti su 24. Tacchinardi: “Servono pieni poteri a Giuntoli” - Solo sette punti nelle ultime otto partite per la Juve di Allegri, crollata dopo il pari contro l’Empoli. E mentre Max sbotta in tv, l’ex Tacchinardi attacca: “Proposta di calcio troppo difensiva” ...msn

Prima lite tra Anita e Falsone, lui geloso: “Ma non stiamo insieme!”, la replica della Olivieri prima della pace - Prima lite tra Anita e Falsone, lui geloso: “Ma non stiamo insieme!”, la replica della Olivieri prima della pace, il video.blogtivvu

Alessio Falsone contro Federico Massaro al GF: “Non posso discutere con lui, se sbrocco esco fuori” - Ancora liti al GF per il cibo e per Federico Massaro, spesso accusato di essere troppo vorace. Alessio Falsone a tavola si è infuriato quando il suo inquilino ha preso due polpette in più agli altri: ...fanpage