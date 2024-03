Alessio Falsone esplode contro Federico | minacce e censura del Grande Fratello | le reazioni degli inquilini

Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone , avrebbe fatto delle confessioni piuttosto forti sul suo ex fidanzato. I rapporti tra i due non si sono chiusi esattamente nel migliore dei modi. Forse ... (tutto.tv)

Ancora una volta, Federico Massaro è stato al centro di una discussione per via delle sue abitudini, che secondo il resto dei concorrenti del Grande Fratello non si addicono alla vita in ... (isaechia)