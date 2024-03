Alessia Pifferi | le accuse della sorella Viviana | “Porta il rosario | ma non è mai andata in chiesa”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 In questi mesi si sta tenendo il processo contro, la donna 37enne che ha abbandonato la figlia Diana di 5 anni a casa lasciandola morire di fame, sete e stenti. Secondo l’ultima perizia lanon avrebbe alcun deficit cognitivo e sarebbe addirittura stata imbeccata da due psicologhe, chiamate a valutare lo stato psichicodonna. Tra le parti chiamate in causa c’è anchedie ziapiccola Diana, che recentemente al programma “Mattino 5” ha espresso il suo parere. “Non dimenticatevi di Diana” La, che sta partecipando alle udienze indossando una maglietta con la foto ...

