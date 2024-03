Alessandro Gassmann ‘dà i voti’ alla politica | “Calenda è come quello che mangia carne ma poi vuole andare al ristorante vegetariano | Schlein prenda decisioni drastiche | Meloni coerente ma…”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Se ci metti troppi sapori, n’è più na bruschetta, e te se sfragna”, ha scritto su X l’attoreper descrivere il campo largo, reduce dalle difficoltà in Piemonte e soprattutto in Basilicata. Trattative lunge e includenti che hanno fatto arrabbiare l’attore, protagonista di numerosi film e fiction di successo: “L’opposizione ti fa cascare le braccia, con quel che sta succedendo a livello nazionale e internazionale, tutto uno vorrebbe tranne vedere chi dovrebbe dare un’alternativa al Paese che litiga tutti i giorni”. E la vittoria in Sardegna “è arrivata perché la candidata era considerata una persona capace e perbene. Sono i programmi e le persone che contano. Davanti a questa destra che urla ciuna sinistra che non cincischi e non abbia paura a dichiararsi sinistra, più che centro. Ci...