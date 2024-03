Alessandro Gassman | “La sinistra è una bruschetta spappolata E basta con questa storia del campo largo”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tecnicamente, in romanesco, unache se “sfragna” è unatroppo carica che si spappola appena la sollevi. Politicamente, nella metafora di, lache se “sfragna” è laitaliana che cerca di mettere troppi gusti sul cibo da proporre e che quindi si frantuma al primo boccone. “Se ci metti troppi sapori, n’è più na, e te se sfragna”, ha scritto su X e ribadito sui giornali l’attore e regista romano, elettore di«preoccupato e un po’ innervosito» del centron e ladi«Se c’è qualcuno che porta avanti le idee green e altri meno, un altro che non si sa ...

