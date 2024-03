Alessandro Gassman e l’amichettismo di sinistra | «Il Campo Largo? È come la bruschetta»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’attore e regista, 59 anni, figlio di Vittorio, dice che il dibattito suldel centroè «una perdita di tempo». L’opposizione gli fa cascare le braccia: «Con quel che sta succedendo a livello nazionale e internazionale, tutto uno vorrebbe tranne vedere chi dovrebbe dare un’alternativa al Paese che litiga tutti i giorni». Per lui la vittoria in Sardegna «è arrivata perché la candidata era considerata una persona capace e perbene. Sono i programmi e le persone che contano. Davanti a questa destra che urla ci vuole unache non cincischi e non abbia paura a dichiararsi, più che centro. Ci vuole coraggio». La metafora dellasu X ha parlato di metafora della ...