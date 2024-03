Alessandra Todde proclamata ufficialmente governatrice Sardegna

Il Pd e il Movimento Cinque Stelle, passata la festa per l'elezione di Alessandra Todde presidente della Regione Sardegna , devono trasformare il " campo largo " in una squadra di governo in grado di ... (liberoquotidiano)

Fascisti no, ma... Ecco Alessandra Todde, volto di punta dei progressisti, almeno in questi giorni, quelli della vittoria del campo largo in Sardegna. La grillina impazza in tv e ora è ospite di ... (liberoquotidiano)