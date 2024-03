Aldo Moro | quarantaseiesimo anniversario dal suo rapimento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) da parte delle Brigate Rosse bloccato in Via Mario Fani Il 16 marzo segna unoscuro nella storia italiana: ildel presidente della Democrazia Cristianada parte delle Brigate Rosse. Quarantasei anni fa, mentre si dirigeva al Parlamento per la presentazione del governo di Giulio Andreotti,fu bloccato sulla via Mario Fani a Roma da un nucleo armato dei terroristi. In un attacco brutale, i brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell’auto di, Oreste Leonardi e Domenico Ricci, insieme a tre poliziotti di scorta, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, prima di sequestrare l’onorevole. Questo tragico evento non solo segnò una svolta nel panorama politico italiano, ma ebbe ripercussioni profonde sulla società nel suo ...