Alcott si smarca dal fast fashion e punta sulla sostenibilità | la svolta del brand che fa lo stile americano Made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo aver conquistato le piazze italiane con la sua estetica Ivy League,, il marchio didel Gruppo Capri, di proprietà della famiglia Colella svela la sua nuova identità. A rappresentare il cambiamento in atto lo store di Milano, nella centrale via Torino, che riproduce un salottodecorato con boiserie e che, con i suoi 400 metri quadri di spazio, diventa anche un luogo per eventi. La storia del Gruppo Capri inizia nel 1988, dalla volontà di Nunzio Colella e Anna Sorrentino di creare un guardaroba contemporaneo. Desiderio promosso anche dai figli Marianna, Veronica, Salvatore e Francesco. Dopo soli due anni dalla fondazione nasce, il monomarca più iconico del Gruppo, destinato a una clientela attenta alla qualità e alle tendenze della moda inUsa. Una storia ...