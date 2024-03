Alcaraz vince a Indian Wells | Medvedev battuto in finale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – Carlosil Masters 1000 diper il secondo anno consecutivo. Il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, inbatte il russo Daniil, numero 4 del ranking e del tabellone, per 7-6 (7-5), 6-1 in 1h42?., vittorioso in semicontro Jannik Sinner, conquista il 13esimo titolo della carriera e si conferma campione sul cemento californiano, consolidando la propria posizione nella classifica Atp alle spalle del serbo Novak Djokovic. L'articolo proviene da Ildenaro.it.