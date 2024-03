Alcaraz interrotto da un messaggio di allarme dopo la vittoria a Indian Wells | “Siamo in pericolo?”

(Di lunedì 18 marzo 2024)aver vinto il torneo 1000 diper la seconda volta consecutiva, Carlosha vissuto un momento tribolato in conferenza stampa, superato poi con un sorriso.

Tennis: salta il ‘due’. Take it easy e provaci ancora, Jannik - Prima o poi sarebbe dovuto succedere, la legge dei grandi numeri. Che sia stato Carlitos Alcaraz ad interrompere la striscia vincente di Jannik Sinner, campanilismo a parte, non è poi una cattiva noti ...ticinonotizie

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è già nella storia: ecco il motivo - Carlos Alcaraz ha interrotto ieri una delle strisce di vittorie più lunghe che abbia mai fatto un tennista negli ultimi anni. Ben 19 partite dopo Jannik Sinner ha conosciuto una sconfitta. L’ultima ...tennisworlditalia

Sinner sconfitto da Alcaraz: 'Ho sentito problemi in varie parti del corpo' - Jannik Sinner è uscito sconfitto in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha interrotto la serie di 19 vittorie consecutive dell’italiano, approdando così in finale contro Danii ...informazione