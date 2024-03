Alberto Genovese | il giudice vieta pubblicazione di audio | video e altre immagini agli atti delle inchieste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) C’è un nuovo capitolo nell’ambito del secondo processo per presunte violenze sessuali e altri reati a carico di, l’ex imprenditore del web già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi. Ilper l’udienza preliminare ha disposto il divieto didia carico dell’ex fondatore di start up digitali. La decisione delChiara Valori è arrivata dopo che nelle scorse settimane i difensori di, gli avvocati Salvatore Scuto e Davide Ferrari, avevano presentato un’istanza per chiedere dire ladegli ...